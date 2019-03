275 boeren maken gebruik van regeling om criminelen uit stallen te weren

Staleigenaren kunnen nu tot eind 2019 een nieuwe invulling geven aan hun leegstaande of leegkomende stal

275 boeren krijgen 4000 euro van de provincie. Ze maken gebruik van een regeling van de provincie voor staleigenaren. Die regeling is vooral bedoeld om criminelen uit leegstaande stallen te weren.

Eigenaren van een stal die vrijkomt of een stal die eerder al is vrijgekomen kunnen een beroep doen op een bedrag van 4000 euro. Hiermee kunnen staleigenaren advies vragen aan deskundigen en specialisten over een nieuwe toekomst voor hun stal. Alle opties kunnen de revue passeren: van sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestemming.

Vooral de lege stallen zijn een doorn in het oog van de provincie. Deze stallen worden geregeld opgemerkt door criminelen, die daar vervolgens hun spullen opslaan, al dan niet met medeweten van de eigenaar.

De provincie startte de regeling in 2017 vanuit de Brabantse aanpak leegstand, samen met Brabant Advies en Stimulus. Later kwam daar de regeling bij voor eigenaren die overwegen te stoppen of om een andere invulling te geven aan hun locatie.

Regeling verlengd

De regeling zou aanvankelijk 1 april aflopen, maar om lopende trajecten goed af te kunnen ronden en om nieuwe eigenaren te helpen, hebben Gedeputeerde Staten besloten om VABIMPULS te verlengen tot eind 2019. Daarvoor stellen Gedeputeerde Staten een bedrag van 0,5 miljoen euro beschikbaar. Een nieuw provinciebestuur kan bepalen of er eventueel een vervolg komt op van regeling.