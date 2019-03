Grote verschillen qua hondenbelasting: Tilburg en Breda spannen de kroon

Heb je een hond dan ben je in Tilburg en Breda veruit het duurst uit als het gaat om de hondenbelasting. In Tilburg betaal je 107,86 euro belasting voor één hond en in Breda 104,55 euro. Ook in Veldhoven ben je met een bedrag van 84,18 euro duur uit als het gaat om de 'blaftax', zoals de belasting in de volksmond wordt genoemd.

De top vijf in onze provincie qua hoogste hondenbelasting wordt compleet gemaakt door Den Bosch (83,64 euro) en Eindhoven (77 euro). In steeds meer gemeenten wordt de hondenbelasting juist afgeschaft, zo blijkt uit onderzoek van COELO, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. Zo betaal je in onze provincie sinds dit jaar geen hondenbelasting meer in Baarle-Nassau en in Sint-Michielsgestel.

En ook in de nieuwe gemeente Altena betalen inwoners geen belasting meer voor hun viervoeter. In de gemeenten Werkendam en Woudrichem, die samen met Aalburg opgingen in Altena, betaalden inwoners die belasting vorig jaar nog wel. In totaal heffen 27 van de 62 Brabantse gemeenten nog wel belasting voor het bezit van een hond.

Stijgers/dalers

Vijftien gemeenten in onze provincie hebben de hondenbelasting ten opzichte van vorig jaar verhoogd. Dit gebeurde in Gemert-Bakel het meest fors (+15,3). In Oosterhout (-46,2%) , Bergen op Zoom (-33,3%) en Dongen (-33,3%) daalde de belasting juist aanzienlijk.

In heel Nederland hebben dit jaar dertig gemeenten de hondenbelasting afgeschaft. Dit betekent dat in 57 procent van alle gemeenten in Nederland hondenbezitters nog wel hondenbelasting betalen. De reden voor het afschaffen van de hondenbelasting is dat het voor gemeenten lastig is om de belasting te innen. Daarvoor moeten controleurs aangesteld worden en dat maakt het duur.

Hondenpoep

De ‘blaftax’ is een van de oudste belastingen van ons land. De opbrengst hoeft door gemeenten niet specifiek te worden besteed aan het opruimen van hondenpoep.

Er loopt een petitie om de hondenbelasting in Brabant helemaal af te schaffen. Deze is tot nu toe ruim zevenduizend keer ondertekend.