Al 4000 euro opgehaald voor kinderboerderij na stelen van kluis

Zo vrolijk als de lammetjes in de wei dartelen, zo vrolijk is ook voorzitter Marja Coolen van kinderboerderij MEK in Oosterhout. Dit weekend werd de kluis gestolen en zag ze het even zwaar in. Maar al snel gingen de schouders eronder. De kinderboerderij zette een spaarpot neer en opende een rekeningnummer waarop geld gestort kon worden.

"Er is tot nu tot 700 euro gestort en mensen hebben geld in het spaarvarken gedaan. Het meeste geld is echter binnengekomen via crowdfunding", vertelt Coolen.

Die crowdfundactie werd niet opgezet door MEK, maar door Martijn van Herwaarden, die vroeger in Oosterhout woonde en de kinderboerderij regelmatig bezocht. "Bij crowdfunding moet je een bepaald percentage aan de website betalen. Dat is reden dat we zelf niet zo'n actie hebben opgezet. Maar we zijn wel heel blij dat iemand anders het nu heeft gedaan," zegt Coolen. Woensdagochtend waren er via crowdfunding 183 donaties gedaan, goed voor 3.325,00 euro.

Lammetjes Kijkdagen

Via social media reageren sommige mensen kritisch. Zo stippen ze aan dat er eerder ook ingebroken is bij MEK. Toen zijn er vogels uit de volière gestolen. Ook vragen mensen zich af waarom een kinderboerderij zoveel geld in huis heeft. In de kluis zaten duizenden euro's. Coolen: "Dat geld hebben we niet iedere dag in huis. Het was hier in het weekend ontzettend druk vanwege de Lammetjes Kijkdagen. Het gaat om horecaopbrengsten en giften. Op zondagavond kan ik geen geld storten bij de bank."

Op de kinderboerderij hangen camera's, maar er staat niets bruikbaars op de bewakingsbeelden.