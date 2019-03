Website Villa Pardoes overbelast door overweldigende reacties na aflevering Beau Five Days Inside

Ruim 1,2 miljoen mensen hebben maandagavond gekeken naar de eerste aflevering van het programma 'Beau Five Days Inside', waarin presentator Beau van Erven Dorens te zien was in Villa Pardoes in Kaatsheuvel. De aflevering zorgde er maandag voor dat de website van Villa Pardoes zó overspoeld werd met bezoekers, dat de website een uur overbelast was.

Van Erven Dorens ging in de aflevering met de kinderen naar de Efteling en praatte onder meer met ze over hun ziekte. “Het was erg mooi om te zien wat er achter de deuren van de twaalf huisjes van Villa Pardoes gebeurt, omdat wij dat zelf niet zien.

Villa Pardoes plaatste maandagavond een bericht op hun Facebookpagina: ‘Wegens overweldigende reacties op de uitzending Beau Five Days Inside is onze website momenteel overbelast’. Hoeveel mensen tegelijkertijd de website bezochten, is niet duidelijk.

De reacties onder de Facebookpost over de aflevering en over Villa Pardoes zijn lovend. 'Ik heb zeker gedoneerd', 'Villa Pardoes, bedankt dat jullie bestaan', en 'Wat een indrukken', zijn enkele van de reacties.

Website overspoeld

Een woordvoerder van Villa Pardoes zegt dat het grote aantal websitebezoekers kwam door een combinatie van mensen die meer informatie wilden over Villa Pardoes en mensen die een donatie wilden doen.

“We hebben het aantal donaties voor de Villa flink zien stijgen na de uitzending. We kregen ook heel mooie reacties van alle kanten. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.”

Best bekeken

Het programma was maandagavond het derde best bekeken programma. In de documentaireserie brengt Van Erven Dorens vijf dagen een bezoek aan een instelling. In de eerste aflevering van het tweede seizoen ging hij naar Villa Pardoes, waar ernstig zieke kinderen vakantie kunnen vieren met hun familie.

Op de Facebookpagina van Villa Pardoes stond eerder deze week al een korte samenvatting van de uitzending:

De hele uitzending is hier te bekijken.