Twee mannen opgepakt die naar No-Surrender-feest onderweg waren

In de auto van de twee mannen lag een 'jammer'. Daarmee kan je mobiele telefoonsignalen verstoren. Zo'n apparaat is verboden in Nederland. Het gaat om een 46-jarige man uit Roermond en een 58-jarige man uit Brunssum. Een van hen droeg een hesje van No Surrender.

De politie hield de mannen rond half negen 's avonds staande op Het Voske in Baarle Nassau.

De politie controleerde op meerdere toegangswegen richting Poppel, waar de motorclub het feest organiseerde.

80.000 euro belastingschuld

De integrale controle begon 's middags in Oisterwijk. 's Avonds verhuisde de controleurs naar Goirle. De belastingdienst inde in totaal ruim 80.000 euro aan belastingschulden. Dat bedrag werd bij elkaar gelegd door vier wanbetalers.

Ook werden er zeventien auto's in beslag genomen vanwege openstaande schulden bij de fiscus. Tien automobilisten kregen een boete van 1500 euro omdat ze met een buitenlands kenteken reden waarover geen motorrijtuigenbelasting werd betaald.

In totaal werden honderddertig personen gecontroleerd, 41 daarvan zijn volgens de politie betrokken bij zogenoemde Outlaw Motorclubs.