Lars van Dongen (26) bakt dit jaar Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

Lars van Dongen van Bakkerij Leon van Dongen uit Wagenberg is winnaar geworden van de strijd om Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2019. De 26-jarige winnaar kreeg de felbegeerde wisseltrofee woensdagavond in het Prinsentuin College in Breda uit handen van minister Cora van Nieuwenhuizen. De minister was in het verleden ooit jurylid bij Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Lars van Dongen is de opvolger van Christiaan van de Vegt uit Sleeuwijk, de winnaar van 2018.

Jongste winnaar is 12 jaar

Opvallend in de categorie thuisbakkers was de overwinning van de pas 12-jarige Eline Nagelkerke uit Oudenbosch. Vorig jaar won ze ook al in dezelfde categorie. In de categorie Lekkerste Brabantse Worstenbroodje Leerling VMBO won Bram Verschuren uit Oudenbosch van het Markland College. In de categorie Leerling MBO won Kars Verkooijen uit Terheijden van het Cingel College.

Bakkers en slagers

Aan de strijd om Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje deden 28 professionals mee (26 bakkers en 2 slagers), 18 thuisbakkers en 40 leerlingen en studenten (25 vmbo en 15 mbo). In totaal namen 86 Brabanders deel aan de wedstrijd van dit jaar.

Ruim duizend worstenbroodjes

Per categorie gingen respectievelijk elf profs, vijf thuisbakkers, vijf vmbo-leerlingen en vijf mbo-leerlingen door naar het Cingel College in Breda, waar de finalisten afgelopen maandag ter plekke hun worstenbroodjes moesten bakken. Alle ingezonden worstenbroodjes zijn beoordeeld door 16 juryleden, bestaande uit 8 vakjuryleden en 8 consumenten. In totaal werden er 1062 worstenbroodjes gejureerd.

Mystery Shopper

Volgens juryvoorzitter Hans Elbers was het niveau van deze 23e editie ook weer hoog en ontliepen alle finalisten elkaar niet veel. Net als vorig jaar werden er zowel voor de voorronde als de finale bij alle professionele deelnemers worstenbroodjes gekocht door de Mystery Shopper om ook naast de wedstrijd de kwaliteit te kunnen blijven controleren.

Strijd ook te volgen op TV

Komende vrijdag (29 maart) vanaf 18.00 uur (daarna ieder uur herhaald) zendt Omroep Brabant het verslag van de finale en de prijsuitreiking uit.

Alle worstenbroodjes zijn op de volgende criteria beoordeeld:

1. Uiterlijk aanzien bovenzijde

2. Uiterlijk aanzien onderzijde

3. Gehaktvulling

4. Brood

5. Consistentie / beet

6. Algehele smaak

De uitslag:

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2019 (professionals):

1. Bakkerij Leon van Dongen, Lars van Dongen uit Wagenberg

2. Bakkerij van Dongen, Jurgen van Dongen uit Terheijden

3. Echte Bakker van der Steen, Jeroen van der Steen uit Made

Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje 2019:

1. Eline Nagelkerke uit Oudenbosch

2. Margo van Hoof uit Diessen

3. Jos Heerkens uit Berlicum

Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO 2019:

1. Bram Verschuren uit Oudenbosch, Markland College

2. Bendert Lafort uit Oudenbosch, Markland College

3. Rick Speetjens uit Son en Breugel, De Rooi Pannen

Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje MBO 2019:

1. Kars Verkooijen uit Terheijden, Cingel College

2. Stijn van Dongen uit Wagenberg, Cingel College

3. Jordy Crooijmans uit Someren, Summa College

De verkiezing van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje wordt jaarlijks georganiseerd door scholengemeenschap De Rooi Pannen, Summa College, Cingel College in Breda, Markland College, de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging en Omroep Brabant.