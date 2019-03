Piet werkt al 51 jaar voor Bavaria: 'Vroeger was bier drinken op de werkvloer heel normaal'

Bavaria is sinds woensdag koninklijk brouwer én viert donderdag zijn 300-jarige jubileum. Piet Daniëls (65) werkt al bijna 52 jaar bij het familiebedrijf in Lieshout. Hij zag het allemaal. Hoe een topman om het leven kwam. Hoe bier drinken op de werkvloer de normaalste zaak van de wereld was. ‘Er gebeurde daar van alles. Nooit heb ik in die vijftig jaar een hekel aan mijn werk gehad.’

Het is een vraag die Piet wel vaker krijgt: hoe vaak zijn werknemers nou dronken bij een bierbrouwer? Het antwoord is helder: vroeger heel vaak. “Toen ik er net werkte was er maar één regel: twee flesjes voor de middag en twee flesjes na de middag. Maar goed, er waren mensen bij die dronken heel veel. Dat was toen heel normaal. Zeker in de zomer.”

‘Zijn hoofd was eraf’

En zo kon het zomaar gebeuren dat er mensen dronken aan de machines stonden. Sinds een paar jaar wordt er helemaal niet meer gedronken op de brouwerij, ook niet na werk. Er is veel veranderd. Piet is inmiddels verantwoordelijk voor het vullen van de flessen. “Alles draait om veiligheid en hygiëne nu. Maar ondanks het alcoholgebruik zijn er toen weinig ernstige ongelukken gebeurd. Dat verbaast mij achteraf wel. Ik heb geen idee hoe dat komt.”

Als Piet het over ernstige ongelukken heeft, dwalen zijn gedachten meteen af naar Toon Swinkels, de topman die in 1974 op verschrikkelijke manier om het leven kwam. Piet was erbij. “Wij waren nieuwe machines aan het afstellen. Toon zei toen nog: let op voor die ene machine, die is heel gevaarlijk. Toon had die machine zelf uitgevonden.”

Later hoorde Piet een heel raar geluid. “Wij gingen kijken. En daar lag Toon Swinkels, voor de machine. Zijn hoofd was eraf. Hij had de deksel van de machine opgetild en zijn hoofd in de machine gestoken. Die herinnering blijft me nog steeds bij.”

Mooie tijden

Maar veel vaker denkt hij terug aan mooie tijden, zegt Piet, wiens vader ook altijd voor Bavaria werkte. “Ik zat op school en had er geen zin meer in. Toen zei mijn moeder: 'Gade gij ook maar eens werken.'Ik liep naar het Bavaria-kantoor en Frans Swinkels kwam naar me toe. Het eerste dat hij vroeg: ‘Van wie bende gij er één?’”

“Ik was 14 en kon nog diezelfde middag beginnen.” Al snel kwam hij erachter dat het hard werken was op de fabriek, maar er was genoeg ruimte voor lol of kattenkwaad. “De fabriek lag toen nog aan de kant van het kanaal. Als het heel heet was en we hadden een machinestoring, liepen we de fabriek uit en doken we in het water. Als de machines het weer deden riep meneer Frans ons weer binnen. Dan stonden wij met een zeiknatte overall aan de machines.”

De mensen die excursies kregen door de fabriek keken soms hun ogen uit. “Dan deed ik net of ik aan het vissen was uit een biervat bijvoorbeeld”, vertelt Piet. Vooral de optredens van zijn collega Bennie zijn hem bijgebleven. “Die kon op commando huilen. Als er een liedje van de Zangeres Zonder Naam werd gedraaid ging hij heel hard zitten huilen aan de machines. Mensen konden hun ogen niet geloven daar.”

Koninklijk predicaat

Swinkels Family Brewers in Lieshout, het moederbedrijf van Bavaria, heeft sinds woensdag een koninklijk predicaat. En dat komt net voordat de brouwerij de festiviteiten voor haar 300-jarig jubileum aftrapt, waarvoor zelfs koningin Máxima donderdag naar Lieshout komt.

Piet zelf erkent dat Bavaria iets minder 'Lieshouts' is geworden. "Vroeger werkte de halve straat voor Bavaria. Veel werknemers komen nu van buitenaf." Maar Lieshout en Bavaria zijn volgens Piet nog altijd één. "Ik denk dat Bavaria Lieshout op de kaart heeft gezet."