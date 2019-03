Discussie over invalidenparkeerplaats loopt helemaal uit de hand: agent loopt hersenschudding op

Een agent is in het centrum van Eindhoven mishandeld door twee broers uit Eindhoven van 17 en 22 jaar oud. Dit gebeurde zaterdagnacht, maar de politie meldde het pas woensdag. De agent liep een hersenschudding op toen hij in gevecht raakte met de mannen.

Agenten spraken rond half twee de 22-jarige man aan die in een auto zat die geparkeerd stond op een invalidenparkeerplaats aan de Oude Stadsgracht. Ze controleerden zijn invalidenparkeerkaart, maar deze bleek niet van de man te zijn. De kaart werd door de agenten ingenomen.

Er ontstond een woordenwisseling tussen de agenten en de man. De man was uitgestapt en vervolgens verscheen ook de 17-jarige broer van de verdachte. De agenten en de broers raakten vervolgens in een gevecht.

Een agent werd hard op de grond geduwd en verloor even zijn bewustzijn. Toen hij weer opstond, probeerden hij samen met zijn collega het tweetal aan te houden. Dit gebeurde onder hevig verzet waarbij de agenten gedwongen werden hun wapenstok te gebruiken. Een van de verdachten liep daarbij een armbreuk op.

Al snel schoten andere agenten te hulp. Zij hielden het tweetal uiteindelijk aan. De agent die op de grond viel en even buiten bewustzijn raakte, had uiteindelijk een hersenschudding opgelopen. Ook had hij verwondingen aan zijn knie.

Politie zoekt taxichauffeur

Tegen de verdachten wordt een proces-verbaal opgemaakt. Het onderzoek is echter nog niet afgerond, want de politie is nog op zoek naar extra getuigen. De politie is vooral op zoek naar de taxichauffeur die zaterdagnacht rond half twee op de Oude Stadsgracht stond. Heb je meer informatie? Laat het de politie dan weten via het telefoonnummer 0900-8844.