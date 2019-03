Omroep Brabant krijgt NL Award voor zoektocht naar zelfmoordpoeder

Aanleiding was de zelfmoord van een jong Brabants meisje dat het dodelijke poeder heel eenvoudig kocht op internet. Ook genomineerd waren een verhaal van RTV Noord over gaswinning en een verhaal van Omrop Fryslân over het uitsterven van typische Friese runderen.

Ximena Knol

Bij Omroep Brabant begint het verhaal over zelfmoordpoeder als de ouders van de 19-jarige Ximena Knol uit Uden de publiciteit zoeken. Hun dochter beroofde zich begin 2018 van het leven met hulp van een middel dat wordt gepromoot op de website van de Coöperatie Laatste Wil.

LEES OOK: Undercover: zo eenvoudig kon Omroep Brabant zelfmoordpoeder kopen via Marktplaats

Verslaggevers van Omroep Brabant, waaronder Karlijn Houterman, verdiepen zich in de wereld rond dit schimmige poeder. Ze gaan undercover om het poeder zelf aan te schaffen en halen verhaal bij onder andere Marktplaats en de politiek.

'Jong Talent'

Karlijn Houterman won vorig jaar voor Omroep Brabant de NL Award 'Jong Talent'. Omroep Brabant nam toen ook de award voor beste documentaire mee naar huis. Dit jaar was één productie van Omroep Brabant genomineerd.