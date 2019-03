Maarten van der Weijden gaat het opnieuw proberen: in juni nieuwe poging Elfstedenzwemtocht

In de zomer van 2018 probeerde de zwemmer uit Waspik ook al om de Elfstedentocht te zwemmen, toen moest hij na 163 kilometer opgeven. Om dit jaar meer kans te maken is de Elfstedenzwemtocht van 21 tot 24 juni, in plaats van augustus. Van der Weijden geeft aan dat hij moeite had met de nachten en in juni zijn deze korter. Nog een voordeel is dat het water in juni relatief koud en de waterkwaliteit beter is.

Van der Weijden wil dit jaar 3000 mensen de kans geven om mee te zwemmen. Hij vertrekt vanuit Leeuwarden en als hij in Stavoren aankomt kunnen meezwemmers aanhaken.

Kankeronderzoek

Het geld dat de zwemmer ophaalt met de Elfstedenzwemtocht gaat naar kankeronderzoek. Vorig jaar was dit ook het geval, toen haalde hij ruim vijf miljoen euro op. “Met mijn tocht van vorig jaar heb ik twaalf onderzoeken naar kanker kunnen financieren. Maar ook vorig jaar overleden weer tienduizenden mensen aan kanker, dus blijft onderzoek hard nodig."

