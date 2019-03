NAC Breda heeft twee nieuwe directeuren: Luuc Eisenga en Tom van den Abbeele beginnen in april

Sinds het vertrek van technisch directeur Hans Smulders (oktober vorig jaar) en algemeen directeur Justin Goetzee (januari) lag de club volledig op z'n gat. Uiteindelijk stelde de club Nicole Edelenbos aan als interim-directeur. Zij zou op zoek gaan naar een opvolger en heeft die nu dus gevonden in de persoon van Luuc Eisenga.

Onbepaalde tijd

De Fries stond tot voor kort aan het roer bij SC Heerenveen en heeft naar verluidt zelf zijn cv ingestuurd naar de club in Breda. Eisenga gaat per 1 april aan de slag bij NAC en tekent een contract voor onbepaalde tijd.

Een gerucht dat al langer in de lucht hing, was de komst van de technisch directeur Tom van den Abbeele. De Belg is op dit moment nog in dienst bij Sint-Truiden en begint op 15 april aan zijn klus bij NAC.

Beide directeuren moeten NAC weer uit het slop trekken en kijken uit naar hun dienstverband in Brabant. "Het is voor mij zaak om zo snel mogelijk iedereen binnen en rondom de club te leren kennen", zegt Eisenga op de website van NAC. "Met duidelijkheid en stabiliteit hoop ik de rust weer terug te brengen in de organisatie. De komende periode is het direct zaak om de focus zowel op de korte als de lange termijn te leggen en daarin met diverse scenario’s rekening te houden.”

De nieuwe technisch directeur van NAC: Tom van den Abbeele (foto: VI Images).

Grote kans

Van Abbeele spreekt van een avontuur dat hij vol overgave aangaat. "Ik hoop met mijn visie de stabiliteit terug te brengen en verder te bouwen aan het fundament dat er ligt. NAC Breda is een mooie nieuwe stap in de lijn van mijn ambitie. Ik zie het als een grote kans en uitdaging om aan de slag te gaan in Nederland."

Beide heren worden donderdagochtend gepresenteerd.