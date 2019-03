Mega Kermis Uden komt opnieuw met primeurs: Fun Factory, Laser Tag, Devil Rock en Fire Ball

“Elk jaar hebben we primeurs, ook dit jaar weer en daar zijn we heel erg trots op.” Kermiswethouder Gijs van Heeswijk is zichtbaar trots dat de Mega Kermis Uden er opnieuw in geslaagd is om voor Nederland nieuwe attracties naar Uden te krijgen. “De ‘Fun Factory’ bijvoorbeeld. Dat is een heel nieuw soort attractie voor de kermis, een ‘belevingshuis’ waarmee je in een gondel doorheen gaat.”

Traditiegetrouw gaat de aftrap van de Udens kermis gepaard met veel spektakel. De raadzaal van het gemeentehuis is voor die gelegenheid omgetoverd tot een soort discotent. In deze tijdelijke kermistent riep de presentatrice woensdag ook nog even dat ‘Uden de kermishoofdstad van Nederland is’. Daarmee lijkt de toon gezet, de toon van een kermisstrijd.

Kermisstrijd tussen Uden en Tilburg

Hoewel niemand in Uden het ooit zal bevestigen, proberen ze de kermis van grote broer Tilburg ook dit jaar weer de loef af te steken. Beide gemeenten lijken namelijk te strijden om primeurs op ‘hun kermis’ te krijgen. In Uden zijn dat er drie, waaronder de uit Duitsland afkomstige ‘Laser Tag’, een interactieve lasergamebelevenis.

Spectaculair te noemen is de ‘Devil Rock’, een grote ronddraaiende carrousel met gondels die al springend een looping maken. Voor de waaghalzen is er de supersnelle ‘Fire Ball’, een dubbele bank die in razend snel tempo rondjes maak waarbij de bank zelf ook nog eens ronddraait.

Kermisexploitanten vol lof over Uden

Waar kermisexploitanten nogal eens willen klagen over bijvoorbeeld de overnachtingsplekken in Tilburg, spreken ze zonder uitzondering over ‘thuiskomen’ in Uden. Het is niet voor niets dat zich jaarlijks veel exploitanten uit binnen- en buitenland melden voor een plek op de Udense kermis.

Dat Tilburg dit jaar een aanzienlijk bedrag aan een exploitant betaalt om de komende jaren verzekerd te zijn van 'zijn reuzenrad', is een onderwerp waar in Uden niet over te praten valt. Kermiswethouder Gijs van Heeswijk is daar resoluut in. "Dat doen wij niet, wij geloven in onze kracht, Wij hoeven niet te betalen aan exploitanten om hier naar toe te komen. Dat is een keuze die Tilburg maakt, dat moet Tilburg zelf weten."