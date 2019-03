Fans hebben vertrouwen in Michael van Gerwen tijdens Premier League: ‘Hij wint zeker met 7-0’

En dat vertrouwen kan zomaar eens uitbetaald gaan worden. Van de laatste twaalf onderlinge ontmoetingen won ‘Mighty Mike’ maar liefst twaalf keer van de excentrieke Schot. Toch zal Van Gerwen zelf nog weleens terugdenken aan vorig jaar, toen hij tijdens de eerste avond in Ahoy ook in actie kwam tegen Wright. Die partij verloor Van Gerwen (7-5).

Wisselvallig

Maar Van Gerwen zal nu weer goed in zijn vel zitten. Ondanks de wisselvallige vorm in de Premier League –Van Gerwen won maar één van zijn laatste drie partijen- won hij afgelopen weekend wel het eerste European Tour-toernooi van het jaar. “Ik voel me goed en ik moet gewoon weer mijn stinkende best doen en ga er vol voor”, zei Van Gerwen dinsdagmiddag.

Daar gaan de fans van Van Gerwen ook vanuit. Verschillende supporters laten weten dat het vanavond geen spannende avond zal worden wanneer de nummer één darter van de wereld op het podium stapt. “Ik verwacht een whitewash”, zegt een Brabantse fan. “We blijven positief. Zeker met dit publiek, hij gaat het maken vanavond.”

Van Gerwen heeft natuurlijk niet alleen fans uit Brabant. Verschillende Engelse en Duitse fans zijn ook afgereisd naar Rotterdam en meermaals klinkt er in Ahoy de bekende leus: ‘Oh Michael van Gerwen!’. Ook een Noord-Hollandse fan heeft het appeltjesgroene shirt van ‘Mighty Mike’ aangetrokken. “Ja, hij is mijn grote vriend. Hij gooit alles en heel goed. Het wordt 7-1 voor hem. Wright is niet in vorm en Van Gerwen heeft wat recht te zetten.”

Negendarter

Waar elke fan vanavond op hoopt, is dat Van Gerwen opnieuw een negendarter weet te gooien. Eerder dit jaar liet Van Gerwen al weten graag een perfecte leg tijdens de Premier League te gooien en tijdens andere toernooien lukte het hem al vier keer dit jaar. Afgelopen weekend oefende de darter uit Vlijmen nog even op die perfecte leg en dat ging hem goed af. Tijdens de halve finale van de European Tour in Leverkusen completeerde Van Gerwen zijn negendarter op unieke wijze: hij gooide allereerst triple negentien om vervolgens via de bullseye de dubbel twintig uit te gooien.

Van Gerwen gooit rond 22.10 uur zijn partij tegen Peter Wright.