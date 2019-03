De moeder van Esther overleed na een lang ziekbed, nu is haar urn gestolen: 'Ik ben er kapot van'

Al elf jaar gaat Esther Lagarde regelmatig naar crematorium Rijtackers in Eindhoven om daar het urnengraf van haar overleden moeder Irma te bezoeken. Tot ze een telefoontje kreeg dat de grafsteen in de urnentuin beschadigd was. "Toen ik ging kijken, bleek dat haar urn was gestolen. Het is onwerkelijk."

Esther (31) die zelf in Leende woont, kan het nog altijd niet geloven. "Al die jaren ging het goed en was het vredig daar. Meerdere keren per maand ging ik er even naartoe. Dan sta ik stil bij de dagelijkse dingen. Zo praat ik hardop met haar. Maar nu is de vrede verstoord."

De moeder van Esther overleed op 49-jarige leeftijd na een lang ziekbed. De laatste wens van Irma was een mooi graf in een urnentuin bij Rijtackers. "Daar konden wij haar herdenken en leuke herinneringen aan haar ophalen."

‘Met opzet gedaan'

Vrijdag 15 maart werd de diefstal ontdekt. Lagarde kreeg een telefoontje van crematorium Rijtackers dat een foto op het graf was beschadigd. Toen ze ging kijken, bleek dat er meer loos was. "Al snel zag ik dat er meer beschadigd was. Eerst dacht DELA (eigenaar van crematorium Rijtackers, red.) dat het kwam door een storm, maar dit was duidelijk met opzet gedaan."

Na haar ontdekking rende Esther naar binnen bij het crematorium. "Gelukkig was daar iemand. Toen heb ik mijn verhaal verteld. Er is toen meteen een inventarisatie gemaakt."

'Geheel willekeurig'

In totaal werden vier urnen gestolen maar er lijkt geen verband te zijn tussen de gestolen urnen. "Het is geheel willekeurig. De graven waren allemaal verspreid van elkaar. Mijn tante, opa en oma liggen er ook, maar met die graven is gelukkig niets gebeurd."

Het hele terrein is doorzocht maar er is niets meer teruggevonden. Esther vermoedt dat het om vandalisme gaat. "Zo’n urn is financieel niets waard. Deze gaat toch de grond in."

'Zet die urn terug'

De zaak is Esther niet in de koude kleren gaan zitten. "Ik ben er kapot van. Ik eet nauwelijks en heb slapeloze nachten. Wat moet ik doen om haar terug te vinden?"

Graag wil Esther de urn terug en doet ze een emotioneel verzoek. "Als een van de laatste opties doe ik een oproep. Zet die urn terug. Bedenk nu dat je niet alleen mij, maar een hele familie een nog hardere klap geeft door het uitvoeren van je daad."

Camerabewaking

DELA heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Ook zijn er camera’s opgehangen en is een beveiligingsbedrijf ingeschakeld.