Nout (10) is een enorm enorm zwemtalent en over 9 jaar hoopt hij op de Olympische Spelen te staan

Feest was het dit jaar sowieso al bij de Dommelbaarzen, de zwemvereniging viert dit jaar het vijftigjarig jubileum. De prestaties van de jonge Nout geven het allemaal nog wat extra glans. "Dat je een keer zo’n talent treft, dat is eens in de tien à vijftien jaar. Hartstikke leuk natuurlijk, super”, zegt trainster Nancy van de Ven.

"Hij is heel gedreven. Af en toe moet je hem een beetje afremmen, dat hij iets rustiger aan moet doen. Het is een fijne zwemmer om in de baan te hebben. Hij wil echt heel graag, gaat er echt voor. Heel leuk en heel fijn om mee te werken”, aldus Van de Ven.

Tekst gaat verder onder de foto.

Nout luistert aandachtig tijdens de training

Fanatieke zwemmer

Zo'n 3,5 jaar geleden begon het zwemavontuur van Nout, sindsdien zijn Laura en Remco Kooijmans er erg druk mee. "Trainen doet hij drie keer in een week, soms op zaterdag nog een vierde keer. En iedere twee weken een wedstrijd, het hele jaar door”, legt Remco uit. De vraag is natuurlijk ook, van wie heeft Nout het talent? Moeder Laura blijft een antwoord schuldig. “Het zit niet in de familie. Ik heb vroeger wel tennis gespeeld en was vrij fanatiek. Ik denk dat hij dat een beetje van mij heeft.”

Nout is het daarmee eens: “Nee, het zit niet echt in de familie. Het is alleen bij mij zo”, zegt hij heel eerlijk. “Mijn ouders zijn wel heel erg fanatiek. En zelf ben ik er eigenlijk ook wel continue mee bezig.”

Bekijk de video en lees verder.

Toch is het niet altijd even makkelijk voor Nout om zich te motiveren voor wedstrijden, zeker niet als het geen landelijke wedstrijden zijn. De concurrentie ontbreekt. Met enige schaamte geeft hij toe dat er 'dan niet zoveel aan is'. Dan zwemt hij voor persoonlijke records. Als de Nederlandse titel op het spel staat is het anders. Dan is er ook meer druk. "Dan is het best wel spannend. Het is ook een raar idee, dat je de beste van heel Nederland bent van een slag.”

Uitpuilende prijzenkast

Thuis struikel je bijna over de medailles, bekers en programmaboekjes. Op zijn kamer heeft Nout een kapstok voor zijn medailles. "Die hangt heel erg vol. Er moet eigenlijk wel iets bijgemaakt worden, er is niet veel plaats meer.”

We gaan verhuizen en dan krijgt Nout een grotere prijzenkast, dat is nodig ook - moeder Laura over de vele medailles en bekers

Die kapstok is vol, dat geeft Laura met een grote glimlach toe. “We gaan verhuizen, dan krijgt hij een grotere kamer en komt er ook een grotere prijzenkast. Dat is ook echt nodig. We bewaren alle prijzen. We bewaren eigenlijk alles, ook alle programmaboekjes. En filmen alle wedstrijden. Dat is leuk voor later.”

Olympische droom

Tien jaar is Nout, maar hij weet heel goed waar hij in 2028 wil zijn. Op de Olympische Spelen. Op het moment dat het over dat onderwerp gaat beginnen zijn ogen te fonkelen en wordt de glimlach op het gezicht nog groter dan hij al was. Ja, de Olympische Spelen. Dat is wel echt mijn droom.”

In de voetsporen treden van Pieter van den Hoogenband? Thuis in Vught hebben ze het daar niet over. De drievoudig olympisch kampioen was gestopt voor Nout over zwemmen kon dromen. "Michael Phelps is echt mijn voorbeeld. Hij was heel vaak olympisch kampioen, was echt de beste. Het is jammer dat hij nu gestopt is."

De Olympische Spelen bereiken, dat is wel echt mijn droom - viervoudig Nederlands kampioen Nout Folkersma

Laura en Remco steunen het jonge talent richting zijn droom, pushen doen ze niet. "Het is echt wel zijn droom. Het is goed als hij het leuk blijft vinden, dat is het allerbelangrijkste. Als hij het als moeten gaat zien is dat niet goed. Maar nu gaat het prima. Hartstikke leuk. Wij genieten er enorm van en wie weet waar het ons – maar vooral Nout – nog gaat brengen.”