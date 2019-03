Hoe gaat NAC het zinkende schip redden? Volg het via de livestream

Van den Abbeele volgt Hans Smulders op als technisch directeur. Smulders werd in oktober ontslagen na de matige competitiestart van NAC. Daarop stapte ook algemeen directeur Justin Goetzee op. Hij verbond zijn lot aan dat van Smulders.

'Rust terugbrengen'

Eisenga stond tot enkele weken geleden aan het roer bij sc Heerenveen. Hij gaat in april aan de slag bij NAC en tekent een contract voor onbepaalde tijd. Van den Abbeele begint op 15 april aan zijn klus in Breda. Hij komt over van de Belgische voetbalclub Sint-Truiden. Hij spreekt van 'een mooie nieuwe stap in de lijn van zijn ambitie'.

Eisenga hoopt 'met duidelijkheid en stabiliteit de rust weer terug te brengen in de organisatie'. "De komende periode is het direct zaak om de focus zowel op de korte als de lange termijn te leggen en daarin met diverse scenario’s rekening te houden.”