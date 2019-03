‘NAC moet weer een stabiele club worden’, nieuwe directie weet wat er gedaan moet worden

De nieuwe algemeen directeur, Luuc Eisenga, moet NAC weer bestuurlijk op orde krijgen. “NAC moet een stabiele eredivisieclub worden”, begint Eisenga tijdens het persmoment. De algemeen directeur zal samen met Van den Abbeele ervoor moeten zorgen dat NAC weer in rustig vaarwater moeten krijgen.

Aan Van den Abbeele is het de opdracht om een representatieve selectie op poten te zetten voor komend seizoen. Dat is in deze fase nog lastig, aangezien hij rekening moet houden met twee scenario’s: eredivisie of eerste divisie, waarbij laatstgenoemde optie het meest reële lijkt gezien de positie van NAC op de ranglijst.

Positieve gesprekken

“Ik heb een maand geleden voor het eerst contact gehad met de club en heb daarna veel mensen gesproken over de club”, zegt Van den Abbeele. De nieuwe technisch directeur spreekt van positieve geluiden en gesprekken.

“Mijn taak is om een nieuwe, goede structuur neer te zetten. Natuurlijk moet er op korte termijn gezorgd worden dat we op het hoogste niveau blijven, maar op de lange termijn moeten we van NAC een stabiele club maken met gezonde ambities.”

Samenwerking Manchester City

Opvallend moment tijdens de persconferentie was dat de nieuwe technische man van NAC de samenwerking met de Engelse grootmacht Manchester City niet uitsluit.

De samenwerking verloopt dit seizoen verre van goed en er wordt meermaals geroepen dat NAC moet stoppen met die samenwerking. Van den Abbeele vond het nog te vroeg om daar diep op in te gaan, maar hij liet wel doorschemeren dat hij open staat voor die samenwerking, mede doordat City een ontzettend grote club is.

\Nicole Edelenbos leidde de zoektocht naar de nieuwe directie. Na het gedwongen vertrek van Hans Smulders (technisch directeur) en nadat Justin Goetzee (algemeen directeur) zich solidair verklaarde, moest de interim-directeur NAC weer helpen aan een nieuwe directie.

Die zoektocht is nu geslaagd en per 1 april zal Eisenga in dienst treden. Van den Abbeele volgt twee weken later. Hij start per 15 april aan zijn job in Breda.