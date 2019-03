Fors minder mensen verdacht van misdrijf, Sint Anthonis braafste van Nederland

Het aantal mensen dat werd verdacht van een misdrijf is het afgelopen jaar flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Wie liever uit de buurt blijft van vermoedde criminelen kan het beste verhuizen naar Sint Anthonis. Samen met het Overijsselse Dinkelland is dit de gemeente met de minste geregistreerde verdachten per inwoner van Nederland.

Het aantal verdachten van misdrijven daalt net als in de rest van het land al jaren. En ook afgelopen jaar zette die daling door. Werden er in 2017 nog ruim 20 duizend mensen gezien als verdachte, in 2018 waren dat er precies 18 duizend.

Helmond koploper

Waar Sint Anthonis relatief de minste verdachten van de provincie registreerde, is Helmond net als in voorgaande jaren juist koploper in de lijst. Kort daarop volgen Eindhoven en Bergen op Zoom. Wel daalde het aantal verdachten ook in deze gemeenten. Opvallend is Tilburg, die stad was jarenlang de nummer twee achter Helmond, maar zag Eindhoven en Bergen op Zoom voorbij gaan.

De meeste verdachten waren volgens het CBS vermoedde dieven (1 op de 3) en plegers van een geweldsmisdrijf (1 op de 5).

Gemeenten met relatief de meeste verdachten:

1. Helmond (122 per 10 duizend inwoners)

2. Eindhoven (115 per 10 duizend inwoners)

3. Bergen op Zoom (105 per 10 duizend inwoners)

Gemeenten met relatief de minste verdachten:

1. Sint Anthonis (27 per 10 duizend inwoners)

2. Mill en Sint Hubert (35 per 10 duizend inwoners)

2. Boxmeer (35 per 10 duizend inwoners)

3. Hilvarenbeek (39 per 10 duizend inwoners)