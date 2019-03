Een oud opaatje valt op straat, zou jij hem helpen? [VIDEO]

Je loopt over straat in het stadscentrum en ziet een oude man met een rollator of wandelstok die valt. Wat zou je doen? Loop je door of help je hem? Tilburgers zijn in ieder geval heel sociaal en helpen de man overeind, zo blijkt uit een experiment van zorgorganisatie De Wever.

Met verschillende scenario's werd het experiment ongeveer dertig keer herhaald, vertelt marketingmedewerker Marielle Danen. Bij het ene scenario viel de man, bij een ander scenario viel zijn stok of bleef bijvoorbeeld de rollator steken.

Lees verder na de video.

Hoewel het in de video lijkt alsof mensen de man soms negeren als alleen zijn stok valt, heeft volgens Danen iedereen hulp verleend. "We wilden de incidenten wel klein houden. Het was niet de bedoeling dat mensen 112 zouden bellen."

Twee uur in de grime

De stuntman is eigenlijk een jonge kerel, maar hij zat twee uur in de grime om zo oud te lijken. Danen: "De ingehuurde stuntman is echt de enige acteur, de rest van de mensen wist niet dat er een camera was. We hebben ze na afloop toestemming gevraagd om de beelden te gebruiken."

De Wever hoopt met de video's personeel te werven. "Ben jij zorgzaam, of zal het je een zorg zijn?," zo luidt de slogan. Extra sollicitaties heeft de film voor zover bekend nog niet opgeleverd. "Maar de video staat ook pas een paar dagen online."