PI Vught maakte fouten bij behandeling Michael P., de man die Anne Faber doodde

De PI in Vught heeft fouten gemaakt bij de behandeling van Michael P., de man die vorig jaar de Utrechtse Anne Faber verkrachtte en doodde. Dat concluderen de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd in kritische rapporten die donderdag naar buiten zijn gebracht. P. zat een aantal jaar vast in de zwaarbeveiligde gevangenis voor hij werd overgebracht naar een beveiligde psychiatrische instelling in het Utrechtse Den Dolder. Ook deze instelling heeft zware kritiek gekregen.

P. zat vast in Vught voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010. Later werd hij overgeplaatst naar een kliniek in Den Dolder. Nog tijdens zijn behandeling hier verkrachtte en doodde hij de 25-jarige Utrechtse Anne. Volgens de rapporten is in beide instellingen niet goed ingeschat welk risico P. nog vormde voor de maatschappij.

Fouten

Zo stelt de onderzoeksraad dat hij in Vught vooral werd behandeld voor zijn agressie en drugsgebruik en niet voor zijn zedenmisdrijven. Daardoor is bij de overdracht van P. naar de kliniek in Den Dolder niet goed meegenomen dat P. ernstige zedenmisdrijven had gepleegd. Volgens het rapport zou de informatie niet zijn overgedragen omdat P. dit niet wilde.

In de kliniek zou dit vervolgens ook niet goed zijn opgepakt. P. kreeg volgens de rapporten veel te veel vrijheden. Staatssecretaris Dekker, die de conclusies 'glashelder' noemde, heeft al maatregelen genomen. Van 21 gedetineerden zijn inmiddels de vrijheden beperkt of helemaal ingetrokken.

Anne Faber

Michael P. werd vorig jaar tot 28 jaar cel en tbs veroordeeld. De zaak maakte mede vanwege een grote zoektocht naar Faber en media-aandacht veel los.