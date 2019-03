Enorme berg afval gedumpt bij Regte Heide, boswachters gaan vaker controleren

GOIRLE -

Planken, een knuffel, karton, plastic, een complete deur met het glas er nog in. Het lijkt alsof iemand een complete schuur heeft gesloopt en de troep in het bos bij Goirle heeft achtergelaten. Dat hoort zo niet, maar volgens boswachters en politie neemt de laatste weken het aantal illegale afvaldumpingen in het buitengebied zoals bij Gorp en Roovert en met name de Regte Heide toe.