Brand Tilburg: buurvrouw werd gered door bonken op de rolluiken

Ze is inmiddels van de schrik bekomen, maar de komende nacht mag ze nog niet in haar huis slapen. Net als de buren van twee deuren verderop heeft ze haar heil in een hotel gezocht. Terwijl ze even haar woning bezoekt om wat spullen te pakken, vertelt een van de bewoners aan de Brasemstraat in Tilburg over de brand die een dag eerder uitbrak bij de buren.

Toen woensdagavond bij haar buurman brand uitbrak, was ze gewoon thuis. "Ik was nog wakker, maar had niets in de gaten. Ik werd gealarmeerd omdat iemand op de rolluiken bonkte", vertelt de vrouw die anoniem wil blijven.

LEES OOK: Uitslaande brand in huis in Tilburg, benedenverdieping helemaal verwoest

Het huis van haar buurman is beneden grotendeels verwoest, ook een deel van de bovenverdieping raakte zwaar beschadigd. Haar eigen huis heeft rook-en roetschade opgelopen.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Volgens de politie hebben sommige getuigen gezegd dat er ruzie geweest zou zijn in het huis, andere getuigen zeggen dat er een verwarde man woonde. De politie kijkt daarom of er sprake is van brandstichting. "De buurman woonde alleen en heeft nooit een vriendin gehad. Ik kan me niet voorstellen dat er ruzie was", zegt de buurvrouw.