Michael van Gerwen haalt hard uit in afscheidswedstrijd van Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen heeft donderdagavond het Nederlandse onderonsje in de Premier League met grote cijfers gewonnen. Raymond van Barneveld had tijdens zijn afscheidswedstrijd niets in te brengen tegen de regerend wereldkampioen. Mighty Mike stapte uiteindelijk met een 7-1 overwinning van het podium.

Van de eerste zeven pijlen gingen er voor Van Gerwen zes in de triple twintig, na negen pijlen stond hij al op 58. Hij liet daarmee meteen zien maar één doel te hebben tijdens het duel met Van Barneveld: winnen. Voor Van Barneveld was het zijn afscheidswedstrijd in de Premier League, in dit toernooi zal hij nooit meer actief zijn. Voor Van Gerwen stond echter gewoon de koppositie op het spel, hij had vooraf al duidelijk aangegeven dat hij zich niet zou sparen.

Dat bleek ook uit de cijfers. Nadat Van Gerwen zijn goede start bekroonde met een break in de eerste leg, gooide hij de tweede leg uit terwijl Van Barneveld nog 209 op de teller had staan.

In de derde leg had Van Barneveld de kans om op het scorebord te komen, maar vijf pijlen gingen mis op een dubbel. Van Gerwen profiteerde, al ging dat via bullseye, single zeven en dubbel vier niet op de meest logische manier. Ook de vierde leg ging vervolgens simpel naar MvG.

Een afscheid zonder een leg te pakken was het absolute doemscenario voor Van Barneveld. Zo ver kwam het niet. Van Gerwen kreeg een kans om op 5-0 te komen, maar door een misser bleef de derde break uit. Van Barneveld pakte daarna de leg en haalde daarmee de hatelijke nul van het scorebord.

Na de 4-1 was het echter gewoon weer Van Gerwen die liet zien op dit moment de beste te zijn. De 5-1, 6-1 en 7-1 volgden elkaar snel op. En dus won Mighty Mike voor de tweede dag op rij met 7-1 een Premier League-wedstrijd in Rotterdam.

Koppositie

Door de ruime overwinning blijft Van Gerwen koploper in de Premier League. Net als Rob Cross, die won van Jeffrey de Zwaan, staat hij op dertien punten uit negen wedstrijden. Het legsaldo van Van Gerwen, die de laatste drie edities van de Premier League op zijn naam schreef, is beter dan dat van Cross.