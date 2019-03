Karpers overgoten met benzine en levend in brand gestoken

Vijf levende karpers zijn donderdag in brand gestoken in het bos tussen Nuenen en Son en Breugel. Vier vissen hebben dit niet overleefd. De karpers werden donderdagmiddag gevonden op een bospad.

De politie kreeg een melding binnen van een buitenbrand bij Eikelkampen in Nuenen. Omwonenden zagen rook uit het bos komen. Toen de brandweer arriveerde, stonden er gek genoeg vissen in brand.

Vis vrijgelaten

Nadat de brand geblust was, dacht de brandweer dat de vissen het niet hadden overleefd. Even later spartelde er nog wel ééntje. De brandweer zette deze karper direct in een bak met water.

Later is deze karper vrijgelaten in een stroompje verderop. Voor de andere karpers kwam de hulp te laat. De brandweer heeft deze vissen begraven.

Onderzoek

In het gebied werden geen mensen gevonden. Er is niemand aangehouden. De politie start een onderzoek naar de dierenmishandeling.