Terreurverdachte opgepakt in Breda

De politie heeft maandag in Breda een 23-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. Hij zou zich volgens informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in 2017 in Somalië hebben aangesloten bij jihadistische organisatie Al-Shabaab.

Al-Shabaab wordt gezien als een islamitische, terroristische organisatie die vooral actief is in Somalië. De 23-jarige man zou ook getraind zijn door deze organisatie, die banden claimt te hebben met Al Qaida. De man keerde vermoedelijk eind vorig jaar terug naar Nederland. Kort geleden werd duidelijk dat hij in Breda woonde.

De man is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en voor twee weken in bewaring gesteld.

Wat is Al-Shabaab?

Al-Shabaab is een extremistische islamitische terreurgroep. De Arabische naam staat voor 'de jongeren'. De organisatie was de jongerentak van de Unie van Islamitische Rechtbanken die in 2006 in Somalië een islamitische staat probeerde te stichten. De organisatie zou over een paar duizend strijders beschikken.

Al-Shabaab pleegt ook aanslagen in Kenia en Uganda. De organisatie was eerst populair in Somalië, omdat ze veiligheid en stabiliteit beloofde na jaren van onrust. Maar die populariteit verspeelde ze met het vernietigen van heiligdommen van het soefisme, een levenswijze die voortkomt uit de islam.

Al-Shabaab pleegde donderdag nog een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu, waarbij zeker vijftien doden vielen.