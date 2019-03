Rico Verhoeven moet Michael van Gerwen teleurstellen: ‘Ik ben deze keer voor Barney’

Het is voor Verhoeven de eerste keer dat hij aanwezig is bij een dartsevenement en de kickbokser kijkt zijn ogen uit. "Dit is echt weer wat anders. Echt apart om mee te maken en ik ben echt onder de indruk." Verhoeven kan zelf voor geen meter een pijl gooien, zoals hij het zelf zegt, maar dat betekent niet dat hij niet om het spelletje geeft. "Ik vind het echt leuk. Zeker om op zo'n avond erbij te zijn, dat is echt te gek."

Bekijk hieronder het interview met Rico Verhoeven.

Opperbaas

De Brabantse Verhoeven juicht vanavond niet voor zijn provinciegenoot Van Gerwen. "Ik gun het Van Barneveld. Het moet zijn avond worden, maar het gaat moeilijk worden. Van Gerwen is een opperbaas en zit in een lekkere flow. Maar ik hoop dat Barney wint."

Verhoeven is ook op uitnodiging van Van Barneveld naar Ahoy afgereisd. "We pokeren vaak samen -ook met Michael trouwens- en net hadden we het er nog over dat we dat snel weer moeten doen. Dat is echt gezellig."

Overeenkomsten

De avond bevalt tot nu toe nog goed voor Verhoeven, die zichtbaar geniet van de enthousiaste Nederlandse fans in Ahoy. "De sfeer is echt te gek. Het is anders, de mensen gaan helemaal los. Dat is echt tof om te zien en je gaat er zelfs in mee."

De kickbokser ziet wel een kleine overeenkomst tussen het darten en zijn eigen geliefde sport. "Wij hebben net als de darters ook een opkomst. Je bent dan in je element. Mijn probleem is alleen dat ik geen interactie kan zoeken met het publiek. Dat zit niet in mij omdat ik gefocust ben."

Bekijk hieronder de voorspelling van Verhoeven voor het duel tussen Van Gerwen en Barney.