Chantal Komt Werken in de Efteling: 'Ik krijg er kippenvel van'

Als ze 's ochtends vroeg met Efteling-medewerker René via de personeelsingang het park in loopt, is ze flink onder de indruk. “Ik krijg er echt een beetje kippenvel van. Straks is het hier vol met mensen, nu alleen maar werklui.”

Maar dan is het tijd om attractie 'Joris en de Draak' te inspecteren. Via een trappetje moet Chantal de hele achtbaan verkennen. En daarna ook zelf een testrit maken. Iets wat de kijkers toch wel opvallend vinden, zo melden ze op Twitter.

Ook het feit dat een poffertje eten onder werktijd verboden is, roept reacties op. Medewerker René vertelt: "Als ze me nu zien eten, dan ben ik nat en mag ik op kantoor komen." Maar dat houdt Chantal niet tegen. Ze snelt langs de poffertjeskraam en bakt zelf poffertjes om die vervolgens met een licht gestreste René op te eten.

De volgende attractie waar Chantal aan de slag gaat is Symbolica. Hier zorgt ze eerst dat de karretjes vol komen. Daarna maakt ze met medewerker Bas een ritje. "Ik geniet hier nog elke dag van", vertelt hij glunderend.

Dan is het tijd voor Chantal om echt de handen uit de mouwen te steken en het Sprookjesbos schoon te maken. En dat doet ze goed, volgens Bas en René. Aan het eind van de dag concludeert ze dat het voldoening geeft om alle mensen zo blij te zien. "Maar ik heb wel verrekte pijn aan mijn voeten", lacht ze.

Voor de twee enthousiaste medewerkers heeft ze nog een toepasselijk cadeau: een mooie step om het park mee door te crossen.