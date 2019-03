Woestijnbuizerd Hira maakt lijn los en ontsnapt

Hira is weer in veilige handen. (foto: Toby de Kort / De Kort Media)

Valkenier Ulrich Gressmann stond raar te kijken toen hij donderdagavond thuiskwam. Een van zijn twee woestijnbuizerds was spoorloos verdwenen. Hira had de knoop van de lijn waar hij zelf aan vastzat losgemaakt. Tilburger Gressmann ging meteen naar zijn woestijnbuizerd op zoek.

"Ik kijk altijd meteen naar mijn vogels Hira en Sniper als ik thuiskom, legt Gressman (30) uit. "Maar toen ontbrak er eentje. Hij kon niet ver weg. Ik ben meteen rond gaan kijken in de buurt maar toen zag ik hem niet. Toen heb ik een oproep op Facebook geplaatst waarna ik al snel berichten kreeg dat Hira was gezien."

'Ik kon er ook niet bij'

In de buurt van de Jac van Vollenhovenstraat was Hira gespot. Ulrich ging kijken en trof zijn geliefde woestijnbuizerd aan in een boom. "Maar hij wilde niet naar beneden komen en ik kon er zelf ook niet bij"

Uiteindelijk belde Ulrich de brandweer die met een hoogwerker de vogel uit de boom heeft gehaald.

'Normaal gaat het altijd goed'

Hira wist te ontsnappen door de knoop van de lijn waarmee hij was vastzat los te maken. "Normaal gaat dat altijd goed, maar nu niet. Dat kan gebeuren."