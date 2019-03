'PSV krijgt weer een voetbalinternaat', zegt hoofd jeugdopleiding Ernest Faber

Ernest Faber is een graag geziene gast in cafetaria 'T Houten Kietje in Waalre. Normaal eet hij zijn friet met satésaus, maar mayonaise is ook best. Faber komt er graag, vooral ook om voor de grap altijd een beetje te steggelen met eigenaar Fred. Dat is namelijk een Ajacied. De wedstrijd Ajax-PSV van komende zondag staat dan ook op het menu.

Wie durft te voetballen?

Ernest Faber, oer-PSV'er, kijkt er naar uit: "Het is een wedstrijd waar alles kan gebeuren, want er staat veel druk op. Het mooiste is om te zien wie er durft te voetballen. Ajax moet risico nemen en PSV kan daar van profiteren. We kunnen zelf ook goed voetballen, dus ik ben positief gestemd."

Bekijk de video van Frietje Met Ernest Faber en lees verder.

'De spanning is verslavend'

Faber heeft al een hele carrière achter de rug, als speler en als coach. Maar sinds de zomer van vorig jaar is Faber hoofd jeugdopleiding bij PSV. Hij gaat de komende vijf jaar vol voor zijn taak en wil dat zoveel mogelijk spelers uit de jeugd het eerste elftal halen. Toch blijft ook de baan als hoofdtrainer hem kietelen. "De spanning is verslavend, ja", zo zegt hij.

"De ontlading, alles. Maar ik ben met een groot project bezig en heb bewust voor die vijf jaar gekozen. Daarna kijken we wel hoe of wat."

Tweede thuis

Dat grote project is onder meer de aanpak van het jeugdcomplex aan de Oirschotsedijk, want daar wordt al een tijdje stevig gebouwd. Maar ook inhoudelijk. De kans is bijvoorbeeld groot dat het voetbalinternaat, zoals PSV dat eind jaren tachtig ooit begon, weer terug komt.

"Jongens komen steeds vaker van ver, uit het buitenland", zegt Faber hierover. "Die wil je bij elkaar zetten in een soort familie-setting die kenmerkend is voor PSV. Je wilt ze een tweede thuis aanbieden. Nu zitten ze vaak verspreid in gastgezinnen en het zou mooi zijn als we ze bij elkaar krijgen op de Herdgang in een hotel of internaat. Daar zijn we zeker mee bezig."

NAC gaat het redden, Willem II wint de beker

Faber ziet het seizoen mooi eindigen voor zijn PSV, ze worden volgens hem kampioen. Als hij naar de andere Brabantse clubs kijkt, is hij ook zeer positief. "Ik denk dat NAC het gaat redden en in de eredivisie blijft. En Willem II wint de beker."

PSV of Ajax?

Tot slot dan nog komende zondag als PSV het dus opneemt tegen Ajax. De baas van'T Houten Kietje roept vanachter de toonbank dat het 3-1 wordt in de Arena. "Voor PSV ja", lacht Faber. Die zijn voorlopig nog niet uitgepraat.