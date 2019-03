VodafoneZiggo gaat 5G testen in Philips Stadion: 'Wedstrijd volgen via 360 graden-camera's'

VodafoneZiggo gaat in de tweede helft van het jaar 5G testen in het Philips Stadion. Hiermee moet het mogelijk worden om wedstrijden van PSV thuis te bekijken via 360 graden-camera's.

Samen met netwerkproducent Ericsson voert VodafoneZiggo de testen uit met het snelle mobiele netwerk 5G, dat de opvolger van 4G is. Naast experimenten met 360 graden-camera's op verschillende plekken in het Philips Stadion wordt er ook getest op de High Tech Campus en de ambulancediensten van het Catharina Ziekenhuis.

Op de High Tech Campus is vrijdag een intentieverklaring ondertekend door de gemeente Eindhoven, VodafoneZiggo en Ericsson. Op de High Tech Campus kunnen bedrijven, studenten en wetenschappers 5G-toepassingen testen. Waarschijnlijk gaan de testen een paar maanden duren.

Tweede stadion

Het Philips Stadion in Eindhoven is niet het eerste stadion in Nederland waar testen met 5G worden gedaan. KPN doet dit al in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.