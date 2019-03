Auto ramt twee bomen en belandt op zijn kop in Herpt

De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (Foto: Iwan van Dun/Reality Photo)

HERPT -

Een vrouw kwam vrijdagochtend met haar auto op zijn kop terecht nadat ze tegen twee bomen aan was gebotst. Dit gebeurde op de Groenstraat in Herpt. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.