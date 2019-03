Airbnb steekt geld in Van Gogh Brabant

Airbnb steekt 25.000 euro in de Brabantse geschiedenis van Vincent van Gogh. De organisatie geeft het geld aan de Van Gogh Heritage Foundation die het Van Gogh-erfgoed beschermt. Omdat de provincie giften aan deze organisatie aanvult, betekent de gift van 25.000 euro van Airbnb dat er in een keer 90.000 euro binnenkomt.

De Van Gogh Heritage Foundation werkt met een lijst van bijna veertig Van Goghmonumenten in Brabant. Dan gaat het om Brabantse plekken die een belangrijke rol spelen in het leven of in het werk van Vincent van Gogh. Denk aan de kerk in Zundert waar zijn vader predikant was of aan de Collse watermolen die Van Gogh heeft geschilderd. De bedoeling van de organisatie is deze monumenten zo veel mogelijk te beschermen en te behouden.

Vincentre

In eerste instantie richt de organisatie zich op de aankoop van het Van Goghhuis in Zundert, het Vincentre in Nuenen en de Van Goghkerk in Etten-Leur. Daarvoor is twaalf miljoen euro nodig. De provincie heeft beloofd het eerste miljoen van sponsoren voor de Foundation aan te vullen tot 2,5 miljoen.

Goed nieuws voor de Heritage Foundation is ook dat de gemeente Nuenen donderdagavond besloot een lening van een half miljoen te geven. Daarmee kunnen plannen om het Vincentre verder te ontwikkelen op gang worden geholpen.

Airbnb heeft een speciaal programma dat sinds 2017 al zo'n twee miljoen heeft geïnvesteerd in plaatselijke erfgoedprojecten. De Van Gogh Heritage Foundation is de eerste Nederlandse organisatie die van het project profiteert.