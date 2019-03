Voorwaardelijke celstraf voor Oekraïners voor fabriek met twee miljoen illegale sigaretten

Miljoenen sigaretten gevonden in illegale sigarettenfabriek in Lithoijen (Foto: FIOD)

Zeven mannen uit Oekraïne zijn veroordeeld voor een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden voor het bezit van illegale sigaretten. De mannen tussen de 28 en 53 jaar verbleven in een loods in Lithoijen in de gemeente Oss waar bijna twee miljoen illegale sigaretten lagen.

De politie hield sinds september 2018 de loods in de gaten. In oktober dat jaar doorzocht de politie het pand en troffen zij tabak en 1,7 miljoen sigaretten aan. De Oekraïners waren ook in deze loods.

In de bouw werken

De mannen zijn uit hun thuisland gehaald om in Nederland in de bouw te gaan werken. De Oekraïners gaven aan dat ze in de loods waren omdat ze aan het wachten waren om aan de slag te kunnen. Ze zouden ook niets van de sigaretten afweten. De politierechter geloofde dit verhaal niet. Ze worden veroordeeld voor het bezit van de illegale goederen. Voor de betrokkenheid bij de productie van de sigaretten is onvoldoende bewijs.

Lagere straf

De officier van justitie eiste gevangenisstraffen van negen maanden, hier gaat de politierechter in Den Bosch niet in mee. Ze zaten namelijk in een loods waar ze zelf niet uit konden en ze mochten geen telefoon hebben. Met deze straf zullen de mannen hun fouten ook inzien.

