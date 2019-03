Tientallen vaten diesel ontdekt in Tilburgse garagebox

De vaten werden ontdekt in een garagebox in Tilburg. (Foto: Politie.nl)

TILBURG -

In een garagebox aan de Schubertstraat in Tilburg heeft de politie donderdag 24 vaten diesel ontdekt na een anonieme tip. De politie houdt er rekening mee dat de brandstof - in totaal 320 liter - gestolen is.