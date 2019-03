'Ik kan de keeper ook in de spits zetten', nieuwe NAC-trainer Ruud Brood geeft weinig prijs

NAC speelt zondag de eerste wedstrijd onder de leiding van de nieuwe trainer Ruud Brood. In Het Rat Verlegh Stadion treft de Bredase ploeg, laatste in de eredivisie, VVV Venlo. Brood gaat zaken veranderen, maar wat wil hij nog niet zeggen.

Wil NAC nog het vege lijf zien te redden in de eredivisie dan zal er heel wat moeten gebeuren. Ruud Brood gelooft er nog in dat de nacompetitie gehaald kan worden. Maar hoe hij die Houdini-act voor elkaar wil krijgen, wil hij niet echt zeggen.

'Meer durven en vrijer worden'

"We moeten de rust trachten te bewaren", zegt Brood wel. "De spelers lopen niet over van vertrouwen, dus daar moeten we aan werken. Je houdt links en rechts wat gesprekjes, zodat ze wat meer durven en vrijer worden."

Daar blijft het bij, want over de speelwijze of over welke poppetjes op welke plaats, zwijgt de trainer. "Dat ga ik allemaal niet naar buiten gooien. Ik kan hier wel stoer gaan praten, maar het mag duidelijk zijn dat we ons goed moeten voorbereiden. Op tactische zaken ga ik niet in."

Besloten training

De laatste training van NAC voor het duel tegen VVV is zaterdag. Die training is, zo heeft trainer Brood bedacht, besloten.