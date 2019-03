Anne Frankboom in Waalwijk overleeft voortdurende vernielingen niet: 'Dit maakt ons heel verdrietig'

De Anne Frankboom in het Wandelpark in Waalwijk - een zaailing van de boom waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het Amsterdamse Achterhuis op uitkeek - overleeft de voortdurende vernielingen niet. Dat laat de gemeente weten. "Mocht het boompje dit jaar nog blad dragen, dan is dit het laatste jaar."

Begin maart werd de zogenoemde Anne Frankboom voor de zevende keer binnen een jaar tijd vernield.

Dader onbekend

Tot nu toe knapte de boom na de vernielingen steeds weer op, maar na de laatste 'aanval' heeft de boom nog maar een overlevingskans van twee procent. Dat is gebleken na onderzoek door specialisten van de Stichting Wereldboom. "Als de boom ook dit nog zou overleven, is het een godswonder", verzucht voorzitter Theo van Bracht van de Stichting Wandelpark Waalwijk. "Al die vernielingen maken ons heel verdrietig. Iedere keer als we zoiets ontdekken, is het weer emotioneel."

Wie de boom voortdurend vernielde en waarom is niet duidelijk. De gemeente Waalwijk spreekt van een 'trieste en zwakke uiting van vandalisme' en 'zinloos geweld richting een boom die symbool staat voor vrede en vrijheid'. De dader moet volgens Van Bracht echt verstand hebben van bomen. "Want het vernielen gebeurt heel nauwgezet. "

'Wij laten ons niet tarten'

Samen met de Stichting Wandelpark Waalwijk regelt de gemeente Waalwijk een nieuwe zaailing van de Anne Frankboom. De nieuwe stek wordt geplant op een onaangekondigde locatie. Als de tijd rijp is, geeft de gemeente deze nieuwe Anne Frankboom weer een plek in het Wandelpark. “Wij laten ons niet tarten in onze vrijheid", benadrukt burgemeester Nol Kleijngeld. "De Anne Frankboom is er en zal er ook blijven in Waalwijk.”

