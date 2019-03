Grote problemen op A58 na ongeluk bij Oirschot, omrijden geadviseerd

Verkeer op de A58 moet vrijdagmiddag rekening houden met een flinke file tussen knooppunt De Baars en Oirschot na een ongeluk waarbij een vrachtwagen betrokken is. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vier.

Vanwege dit ongeluk werd de rechterrijstrook afgesloten. Er wordt gewaarschuwd voor vijftig minuten vertraging, vanaf knooppunt De Baars. Verkeer richting Eindhoven wordt geadviseerd over Den Bosch te rijden en de A65 en de A2 te nemen.

Wouwse Plantage

Er waren vrijdagmiddag ook problemen op de A58 bij Wouwse Plantage. Hierbij waren meerdere auto's en naar verluidt ook een motorrijder betrokken. Een rijbaan werd rond kwart voor vier afgesloten. De ANWB waarschuwde rond kwart over vier voor een vertraging van vijftig minuten, vanaf Roosendaal. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid tot rond halfvijf de afgesloten rijbaan weer werd vrijgegeven. Daarna nam de vertraging snel af. De afrit Wouwse Plantage is wel dicht.