FC Den Bosch op achterstand in Enschede, zege in de maak voor Helmond Sport [LIVE]

TUSSENSTANDEN:



Jong PSV - RKC Waalwijk 2-1

Beide clubs bieden weinig spektakel in de eerste helft. Namens Jong PSV is Mauro Junior dichtbij een doelpunt uit een vrije trap, terwijl RKC twee keer gevaarlijk is via Dylan Seys. Direct na rust breekt Jong PSV de score open: Zakaria Aboukhlal tikt van dichtbij binnen op aangeven van Joël Piroe. De thuisploeg dringt verder aan en komt via verdediger Maxime Soulas op 2-0. In de 73ste minuut doet RKC wat terug via invaller Darren Maatsen, die van dichtbij binnenschiet: 2-1.



TOP Oss - Jong AZ 1-0

De grootste kans van een zeer rustige eerste helft kwam op naam van TOP-verdediger Dennis Janssen, maar zijn schiet vliegt over het doel van de Alkmaarders. Pas zes minuten vóór tijd is er echt opwinding in Oss: Philippe Rommers zet de ploeg van trainer Klaas Wels koppend op voorsprong: 1-0.



Telstar - FC Eindhoven 1-1

FC Eindhoven snijdt in de eerste helft herhaaldelijk door de defensie van Telstar. Na 31 minuten komen de bezoekers op voorsprong: het is Elisha Sam die de bal met een fraaie boog over doelman Wesley Zonneveld kopt. De voorzet was van Branco van den Boomen. Telstar komt vlak vóór rust toch op gelijke hoogte: Frank Korpershoek verlengt een voorzet van Ahmad Mendes Moreira met het hoofd: 1-1.



FC Twente - FC Den Bosch 1-0

FC Den Bosch blijft in de eerste helft, die verloopt in een laag tempo, gemakkelijk overeind tegen de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Tien minuten na rust komt de thuisploeg toch op 1-0, na slap wegwerken in de Bossche defensie. Het is Jari Oosterwijk die profiteert, 1-0.



Helmond Sport - Roda JC Kerkrade* 2-0

Het duel is 25 minuten oud als de thuisploeg de score opent: Joeri Poelmans promoveert een voorzet vanaf rechts van Arne Naudts tot doelpunt, zijn vijfde van dit seizoen. Hij is daarmee nu clubtopscorer. In de 55ste minuut verdubbelt de ploeg van trainer Rob Alflen de marge via een treffer van Arne Naudts met links: 2-0.



* Het duel is om 20.15 uur begonnen. Er waren aanvankelijk problemen met één van de lichtmasten in het stadion, maar die werden vlak voor 20.00 uur verholpen. Daarna viel het licht opnieuw uit, maar alles werkt nu weer.





VOORAF: Statistieken en opstellingen

• Helmond Sport is nog zonder competitiezege in 2019. Van de elf wedstrijden in dit kalenderjaar verloor de ploeg van trainer Rob Alflen er negen.

• De laatste zege van de Helmonders dateert van 21 december 2018 (2-0 thuis tegen Jong FC Utrecht).

• Helmond Sport verloor vijf van zijn laatste zes ontmoetingen met Roda JC (G1)

• FC Den Bosch speelt zijn tweede wedstrijd ooit tegen FC Twente in de Eerste Divisie. Het vorige duel in Den Bosch eindigde in een 2-1 overwinning voor de Bosschenaren.

• Den Bosch bleef in acht van zijn laatste negen competitieduels zonder overwinning. Alleen het duel met Helmond Sport leverde drie punten op (3-0).

• FC Eindhoven won zijn laatste twee duels in de Eerste Divisie met de doelcijfers 11-2.

• FC Eindhoven won in het verleden 36 van zijn 83 competitieduels met Telstar. Alleen tegen Veendam won de club nóg vaker (38 keer in 82 wedstrijden).

• TOP Oss is bezig aan een wisselvallige reeks wedstrijden. De ploeg van trainer Klaas Wels won drie van zijn laatste zes duels, leed twee keer een nederlaag en speelde één keer gelijk.

• Jong PSV verloor maar twee van zijn elf competitiewedstrijden in 2019.

• De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Jong PSV van eerder dit seizoen was goed voor liefst acht doelpunten. Cody Gakpo en Joël Piroe scoorden toen elk twee keer voor de Eindhovenaren. Emil Hansson scoorde in dat duel twee keer namens RKC.