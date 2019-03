Kullekestocht zit erop, hier kun je er nog een keer van nagenieten [VIDEO]

Mensen die in hun eentje of als duo aan een carnavalsoptocht mee hadden gedaan, liepen mee in de Kullekestocht. Ze kwamen uit heel Brabant. Zo waren er deelnemers uit Roosendaal, Hilvarenbeek, Son en Breugel en nog veel meer andere plaatsen. Ze maakten er een feestje van!



Fotoreportage

Onze fotografe was ook bij de carnavaleske tocht en schoot vrolijke plaatjes. Alle foto's zijn hier te bekijken.





Een moeilijke stoelgang

De eerste prijs was voor Harrie-Jan van Nunen en zijn dochter Lonne met hun act: een moeilijke stoelgang. Boven op twee houten stoelen kloste Harrie-Jan het parcours af, samen met een stel wc-rollen. Op de vraag of het wel veilig was, antwoordde hij: "Mijn schoenen zitten vastgeschroefd aan de stoelen. Als er dus iets breekt, dan zijn het mijn benen!"









Lilluk

Omroep Brabant organiseerde de Kullekestocht samen met carnavalsvereniging De Papslokkers. De leukste, grappigste en origineelste acts werden onderscheiden met een van de drie Lilluke Bekers. Maar gezelligheid stond voorop.