Opgelet! De zomertijd gaat dit weekend in

Dit weekend slaap je een uurtje korter, want de zomertijd gaat weer in. In de nacht van zaterdag op zondag wordt om twee uur de klok een uur vooruit gezet.

Het zou zomaar kunnen dat de zomer en wintertijd in 2021 wordt afgeschaft. Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat er in 2021 een einde komt aan het halfjaarlijks verzetten van de klok. De EU-lidstaten kunnen dan zelf bepalen of zij daarna voor de zomer- of de wintertijd kiezen. Maar zo ver is het nu nog niet!

Warme zaterdag

Zaterdag begint het zomerse gevoel al te komen. Het wordt zaterdag een zonnige dag en kan het 18 graden worden. Dit warme weer is van korte duur want zondag en maandag steekt een frisse wind op. Met 11 tot 13 graden zal het niet warm aanvoelen en kan het ’s nachts gaan vriezen.