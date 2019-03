Hockeyers Den Bosch houden kansen op play-offs springlevend na zege op HGC

De hockeyers van Den Bosch hebben vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in Hoofdklasse. De ploeg van coach Eric Verboom was aan de Oosterplas met 3-0 te sterk voor HGC en houdt daardoor zicht op deelname aan de play-offs om de landstitel.

De zege op het sterke HGC, de nummer drie van de ranglijst, kwam al vóór rust tot stand. Doelpunten van Austin Smith, Joaquin Menini en Nicolas Della Torre zorgden al na 27 minuten voor een 3-0 stand.

Den Bosch was in de eerste twee kwarten veel sterker, gretiger en feller dan de ploeg uit Wassenaar en trakteerde het publiek op menig hoogstandje. Na rust kwam de voorsprong van Den Bosch geen moment echt in gevaar. Dat de Bosschenaren hun tegenstander van scoren afhielden mag bijzonder genoemd worden: HGC is dit seizoen namelijk met 59 doelpunten de meest productieve ploeg in de Hoofdklasse.

Op drie punten van Oranje-Rood en HGC

Door de zege heeft Den Bosch nu 27 punten uit zeventien duels en bezet het de zesde plaats op de ranglijst. De ploeg heeft evenveel punten als Amsterdam, dat echter een beter doelsaldo heeft.

Een plek bij de eerste vier ploegen geeft recht op deelname aan de play-offs om de landstitel. De achterstand op de nummers vier en drie van het klassement - Oranje-Rood en HGC - bedraagt slechts drie punten.

Oranje-Rood won vrijdagavond op eigen veld van hekkensluiter SCHC (3-2), terwijl Tilburg een kleine thuisnederlaag leed tegen nummer twee Kampong (1-2).