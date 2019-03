Bert krijgt kippenvel bij een wereldgoal, fotograaf bij TOP Oss hoort een beetje bij de familie

Sinds vier jaar is Van Berkum elke thuiswedstrijd aanwezig bij TOP. “Het is een fijne, gemoedelijke club. Inmiddels ken ik iedereen bij Oss. Je wordt een beetje onderdeel van de familie, en dat is leuk om mee te maken. Bovendien is het heerlijk om elke week het veld weer te ruiken. De emotie; daar geniet ik vooral van.”

Van de nood een deugd gemaakt

Voordat Van Berkum persfotograaf was, werkte hij bij het farmaceutische bedrijf Organon, dat werd overgenomen wat tot een ontslaggolf leidde. “Toen moest ik toch een plan B hebben. Ik heb toen maar van de nood een deugd gemaakt. Het was een noodzakelijke stap, maar inmiddels ben ik gelukkiger dan ooit. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Dat is echt fantastisch."

Bekijk hieronder de video en lees verder

Toch keken zijn collega's in het begin wel een beetje raar op. “Ik was toch een beetje de vreemde eend in de bijt. Je moet toch je plekje veroveren. Maar inmiddels hoor ik er helemaal bij. Ik ben nu 'one of the guys'. Inmiddels weet ik niet meer beter.”

Kippenvel bij Smeets

Zijn mooiste foto schoot Van Berkum kortgeleden nog. Op 15 maart scoorde Bryan Smeets een wereldgoal tegen Jong Ajax door te scoren vanaf de middenlijn. “Die emotie was geweldig. Hij kwam recht op mij af toen hij ging juichen. Ik krijg er nog kippenvel van als ik er aan terugdenk.”

Inmiddels is Van Berkum ook supporter geworden bij de club. “Je gaat echt meeleven met de club. Soms zit je ook echt te juichen als er wordt gescoord, maar je moet natuurlijk ook gewoon je werk doen. Je leeft zo mee met de spelers dat je af en toe vergeet dat je zo ook moet fotograferen.”

TOP Oss won vrijdag met 1-0 tegen Jong AZ door een doelpunt van Phillippe Rommens.