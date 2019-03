De politie onderzoekt een schietpartij aan het Hekoord in Breda. Daar had een aantal mensen vrijdagnacht ruzie.

Een van die mensen zou vervolgens rond kwart voor drie een schot gelost hebben. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

Aanhouding

Meerdere agenten hebben in de omgeving gezocht daar naar de dader. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.