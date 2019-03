Vrouw (37) maakt 1900 euro over na een nep-appje dat zogenaamd van een vriendin kwam

Een 37-jarige vrouw uit Den Haag is voor 1900 euro opgelicht door een 20-jarige vrouw uit Made. Het slachtoffer kreeg via WhatsApp een berichtje dat van een vriendin van haar leek te komen. In het bericht werd gevraagd of ze vanwege een spoedgeval 1900 euro kon overmaken.

Aan het WhatsApp-bericht was een link toegevoegd waarmee ze het geld kon overmaken. Kort nadat ze het geld overmaakte, hoorde ze dat het WhatsApp-account van haar vriendin was gehackt.

De politie maakte zaterdagochtend bekend dat de vrouw uit Made heeft bekend. Volgens een politiewoordvoerder werkte ze als 'geldezel' in opdracht van criminelen. Ze had bankrekeningen geopend die werden gebruikt voor criminele activiteiten en sluisde het geld dat daarop binnenkwam door naar haar opdrachtgevers.

Buit tot 1200 euro

In totaal heeft de politie in het district in Breda deze week acht verdachten gehoord in verband met dit soort oplichtingspraktijken. Het merendeel van de verdachten was uitgenodigd om een verklaring te komen afleggen. Een verdachte werd woensdag thuis gearresteerd en naar het politiebureau gebracht voor verhoor.

Een van deze verdachten is een 28-jarige vrouw uit Zundert. Zij werd in verband gebracht met tien oplichtingszaken voor bedragen die variëren van vijftien euro tot 250 euro. De totale buit is ruim 1100 euro. Na haar verhoor is ook haar partner aangemerkt als verdachte. Hij wordt nog verhoord. De andere verdachten zijn:

Een 19-jarige man uit Breda. Hij werd verdacht van drie oplichtingszaken, voor bedragen van 230 euro tot 550 euro, goed voor een totale buit bijna 1200 euro. Hij heeft bekend.

Een 41-jarige man uit Geertruidenberg. Hij werd verdacht van drie oplichtingszaken, die hem in totaal ruim 320 euro opleverden.

Een 22-jarige man uit Oosterhout. Hij werd verdacht van zes oplichtingszaken, die hem 643 euro opleverden.

Een 21-jarige man uit Terheijden die bijna 450 euro verdiende met drie oplichtingszaken.

Een 40-jarige man uit Breda die werd verdacht van zeven oplichtingszaken, goed voor een totale buit van ruim 375 euro

De verdachten lichtten mensen op internetmarktplaatsen op door spullen te koop aan te bieden maar die na betaling nooit te leveren. De slachtoffers zijn afkomstig uit het hele land.

Seponeren

Van een 21-jarige vrouw uit Breda denkt de politie na verhoor dat ze zich niet schuldig heeft gemaakt aan internetoplichting. Het Openbaar Ministerie heeft beslist dat de zaak tegen haar geseponeerd wordt.

Het Openbaar Ministerie ziet af van strafrechtelijke vervolging als de verdachte besloot het schadebedrag terug te betalen. Als de verdachte het schadebedrag niet of gedeeltelijk terugbetaalde, komt de zaak wel voor de rechter. Dan kan er wel een boete of straf volgen. Daarnaast moet het schadebedrag alsnog volledig terugbetaald worden.