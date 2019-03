Kakhi Jordania mag FC Den Bosch niet overnemen, club overweegt beroep tegen KNVB

Eind juli vorig jaar sloten club en de beoogd eigenaar - onder voorbehoud van goedkeuring door de KNVB - een voorlopige koopovereenkomst. Waarom de voetbalbond geen goedkeuring wil geven aan de overdracht van de aandelen, maakt de clubleiding niet bekend.

Dit heeft te maken met de overweging van de raad van commissarissen van FC Den Bosch om het besluit van de licentiecommissie aan te vechten.

Wereldkundig

De voetbalbond maakte het besluit vrijdag bekend bij FC Den Bosch. Maar omdat de club die avond in actie moest komen - de ploeg van Wil Boessen wachtte de topper tegen koploper FC Twente - besloot de clubleiding het besluit pas zaterdagochtend wereldkundig te maken.

FC Den Bosch verloor de wedstrijd tegen FC Twente overigens met 1-0.

'Alles aan gedaan'

FC Den Bosch laat weten dat de club er van haar kant alles aan heeft gedaan om het overnameproces op een soepele en zorgvuldige wijze te laten verlopen. "Gevraagde informatie is door club en door Kakhi Jordania aangeleverd." Het feit dat het KNVB-besluit desondanks lange tijd uitbleef, heeft volgens FC Den Bosch grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van de club.

Zakelijk gezien lijdt FC Den Bosch aanzienlijke schade doordat bedrijfsprocessen stilliggen. Ook was de club genoodzaakt om woensdag alle relevante contracten voorlopig op te zeggen. Volgens de voetbal-cao moeten aflopende contracten van spelers en trainers voor 1 april opgezegd of verlengd worden. "Vanuit menselijk oogpunt vond de clubleiding het onverantwoord - en op z’n minst onwenselijk - werknemers nog langer in onzekerheid te laten", laat een woordvoerster in een persbericht weten.