Eind maart klinkt er carnavalsmuziek in Molenschot: de Kullekestocht komt er weer aan

Zaterdag zijn de voorbereidingen al in volle gang. Café ’t Engeltje gaat 's morgens al om tien uur open. "Wat mag het zijn? Een bakske koffie of thee?", vraagt kroegeigenaar Carlo. Vervolgens galmt er carnavalsmuziek uit de speakers. Iets wat je niet zou verwachten op een zaterdag in het laatste weekend van maart. "Ik heb er zin in man!", zegt hij.

Ondertussen stroomt wat jeugd uit het dorp het café binnen. Klaar om Carlo te komen helpen opbouwen. Maar niet voordat ze allemaal een kop thee hebben gehad. “Doe er voor haar ook zo’n appelpuntje bij!”, roept hij naar een van de jongens. Het is duidelijk. Dit is de gemoedelijkheid en saamhorigheid van Molenschot. Even later wordt de carnavalsversiering tevoorschijn getoverd.

Een extra carnavalsdag in Molenschot.

“De kracht van Molenschot is dat mensen elkaar helpen. Als we hier zeggen dat we iets gaan doen, dan doen we dat ook en wordt het gewoon geregeld. Er is niemand die klaagt over afgesloten wegen en iedereen draagt bij aan het evenement”, zegt Yoeri van de plaatselijke carnavalsvereniging De Papslokkers.

De kerststal van buurtschap Raakeind wordt heel multifunctioneel ingezet als juryhokje tijdens de Kullekestocht. De plaatselijke hovenier komt de dranghekken opstellen en de jeugd versiert ’t Engeltje. “Je merkt dat de Kullekestocht ontzettend leeft in Molenschot en de omringende dorpen. Dit is een mooie kans om onszelf op de kaart te zetten en het wordt gewoon hartstikke gezellig”, zegt Yoeri.

Het café wordt feestelijk aangekleed.

De Kullekestocht wordt georganiseerd door Omroep Brabant in samenwerking met De Papslokkers.

