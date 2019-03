De gevaren van zomertijd en 4 tips om snel aan het nieuwe ritme te wennen

Zaterdagnacht gaat de klok een uur vooruit en leven we weer in de zomertijd. Voor veel mensen is dit tijdsverschil twee keer per jaar lastig om aan te wennen. Hoe ga je daar nu het beste mee om? Lichtonderzoeker Toine Schoutens uit Tilburg vindt zelf dat de zomertijd moet worden afgeschaft, maar hij heeft ook handige tips om het verzetten van de klok soepel te laten verlopen.

Het liefste ziet Toine Schoutens dat de zomer- en wintertijd volledig worden afgeschaft. "Eigenlijk is het een onzinnig iets. Het is ooit in 1977 ingevoerd om energie te besparen maar de vraag is of dat ook daadwerkelijk het geval is."

Meer hartaanvallen

Schoutens waarschuwt ook voor de gevaren van de zomertijd. "Ieder jaar sterven er zeventien mensen meer in de zomertijd vanwege een hartaanval. Daartegenover staat er dat gemiddeld zeven mensen minder sterven op deze manier in de winter. Per saldo kost in de ingang van de zomertijd dus tien mensen per jaar en dat is dus 420 doden in de 42 jaar dat de zomertijd al bestaat."

Het zou zomaar kunnen dat de zomer- en wintertijd in 2021 inderdaad wordt afgeschaft. Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat er dan een einde komt aan het halfjaarlijks verzetten van de klok.

Wennen aan andere tijd

Waar jij je slaapritme waarschijnlijk af laat hangen van het verloop van je dag, bepaalt je lijf haar biologische klok aan de hand van daglicht. Verzet je dus de klok, dan moet je lijf wennen aan deze nieuwe 'instelling'.

Tip 1: "Het beste is om als je opstaat het licht direct op te zoeken", vertelt Toine Schoutens. "Gooi de gordijnen open of laat ze open als je slaapt."

Daarnaast zijn er op internet talloze tips te vinden om zo snel mogelijk aan het nieuwe ritme te wennen en 's avonds goed in slaap te komen.

Tip 2: Het is beter om bijvoorbeeld na de middag geen alcohol of koffie meer te drinken.

Tip 3: Ook is het goed om voor het avondeten veel te bewegen.

Tip 4: Rustgevende geuren zoals banaan of sinaasappel en het drinken van warme melk werken ook positief.

Arjan Lubach legt in onderstaande video uit waarom Nederland voor de wintertijd zou moeten kiezen: