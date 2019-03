Leon heeft een hart van 1500 kilo, maar of zijn vriendin daarvoor zwichtte?

Die bijzondere manier werd een wel héél bijzondere manier: een metalen hart van 3,5 meter en een gewicht van 1500 kilo. Van Haaften: “Na de kerstvakantie ben ik begonnen en gaandeweg is het hart alsmaar steeds gegroeid. Tegen mensen die in de loods kwamen vertelde ik dat het hart een opdracht was voor de gemeente Breda. Die wilde een hart in het ‘hart van de stad’.”



Valentijnsdag heeft hij niet gehaald. Het moment suprême was twee dagen later. Met hulp van wat vrienden en een flinke hijskraan was de ‘enorme brok liefde’ op de favoriete plek van Leon en Asya gezet. Leon: “We wandelen graag langs de oude ijsbaan en laten in die omgeving altijd onze hond uit. Op die plek hebben het hart geplaatst.”



Emotioneel

Voor het hart ging Leon op z’n knieën en stelde Asya dé vraag. “Ik had een fotograaf geregeld en was stik zenuwachtig. Het was een emotioneel moment. Ze was dolblij en verrast door het hart. En ze zei natuurlijk ‘ja’. Bij mij viel er een enorme last van schouders. De datum is al geprikt: 31 augustus.”



De gemeente Altena gedoogde lange tijd de enorme uiting van het prille geluk. Maar nu moet het kunstwerk weg, want: er is geen vergunning aangevraagd'. Leon: “Ik ga een vergunning aanvragen. Als ik die niet krijg, dan ga ik het verkopen want het is te groot voor onze tuin.”



Foto: Leon van Haaften

