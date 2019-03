LIVE: debuterende doelman Michael Woud blundert, Willem II op achterstand

Willem II staat vanavond op eigen veld tegenover Fortuna Sittard. Het duel is om 18.30 uur begonnen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

TUSSENSTAND:

Willem II - Fortuna Sittard 0-1



32. De debuterende doelman Michael Woud blundert: hij verwerkt een vrije trap van Lazaros Lamprou niet goed waardoor Andrija Novakovic simpel kan binnentikken. Een cadeautje voor de Limburgers.

32. DOELPUNT FORTUNA SITTARD!

29. Een voorzet van Anita wordt ternauwernood gemist door Renato Tapia. Aardige mogelijkheid voor de Tilburgers.

28. De thuisploeg kan nog niet voor dreiging zorgen. Fortuna heeft het beste van het spel en kwam al een paar keer dreigend in het Tilburgse zestienmetergebied.

18. Willem II-debutant Woud brengt redding op een vrije trap van Mark Diemers en tikt de bal tot corner. Die levert niets op voor de bezoekers.

16. De eerste gele kaart van de wedstrijd is een feit: hij komt op naam van Willem II'er Vurnon Anita.

13. Het wachten is op de eerste doelpoging in Tilburg. Die komt er voor Fortuna. José Rodriguez kopt net over na een corner.

8. Volop kabaal vanaf de tribunes. Op het veld is het vooralsnog aftasten tussen beide teams.

1. De bal rolt in Tilburg!



Debutant

Bij Willem II maakt doelman Michael Woud vanavond zijn debuut in de hoofdmacht. Hij vervangt de geblesseerde Timon Wellenreuther onder de lat.

VOORAF: Statistieken

• Willem II won drie van zijn laatste vier thuiswedstrijden in de Eredivisie. Alleen het duel met FC Groningen ging verloren (1-2).

• Willem II speelde op 21 oktober van het vorige jaar voor het laatst gelijk: 2-2 uit bij NAC Breda. Daarna volgden zeventien competitieduels met acht zeges en negen nederlagen.

• Willem II-spits Alexander Isak speelde zijn derde en vierde wedstrijd voor Zweden tijdens de voorbije interlandperiode. Hij maakte vier goals in zijn laatste drie basisplaatsen in de Eredivisie.

• In de heenronde eindigde de onderlinge wedstrijd tussen beide teams in Sittard in een spektakel: 4-4.

• Willem slaagde er al zeven competitieduels op rij niet in de nul te houden. De laatste keer dat dat gebeurde was op bezoek bij FC Utrecht (0-1) op 17 januari van dit jaar.