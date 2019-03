Zweeds goudhaantje Isak schiet Willem II naar zege op Fortuna met unieke penalty-hattrick

Willem II'er Alexander Isak is de eerste Eredivisie-speler die in één wedstrijd drie strafschoppen benut. (Foto: VI Images)

Willem II heeft zaterdagavond dankzij een historische hattrick van Alexander Isak op eigen veld met 3-2 gewonnen van Fortuna Sittard. De Zweedse spits benutte binnen negentig minuten drie strafschoppen, een unicum in de Eredivisie-historie.

Na een saai begin brandde de wedstrijd na een half uur los. Fortuna opende de score via Andrija Novakovich, die optimaal profiteerde van een blunder van de debuterende Willem II-doelman Michael Woud: hij verwerkte de bal onvoldoende na een vrije trap van Lazaros Lamprou.

Fortuna met tien man verder

Willem II kwam nog vóór rust langzij via Alexander Isak, die een strafschop benutte. Aan de penalty ging een overtreding van Andrija Balic op Renato Tapia vooraf. Balic moest dat vergrijp bekopen met een rode kaart.

Na rust kwamen de tien man van Fortuna toch op 1-2: de defensie van Willem II kreeg de bal niet goed weg uit de eigen zestien waarna Branislav Ninaj genadeloos toesloeg.

Record voor Isak

Binnen drie minuten maakten de Tilburgers die achterstand ongedaan, en allebei de keren gebeurde dat uit een strafschop. Het was Marious Vrousai die twee keer werd neergehaald in het zestienmetergebied. Isak legde twee keer aan en schoot twee keer raak. Daarmee schreef hij historie: hij is de eerste speler die in één Eredivisiewedstrijd drie strafschoppen benut.

Drie keer 3-2

De voorsprong van de Tilburgers kwam niet echt meer in gevaar, al slaagden de Tilburgers er ook niet in het duel rustig uit te spelen tegen de tien van Fortuna. Willem II klimt door de zege naar de achtste plaats op de ranglijst. De ploeg van trainer Adrie Koster won zijn laatste drie competitieduels, en telkens gebeurde dat met de doelcijfers 3-2.

Haperende VAR

Tijdens de eerste helft lukte het scheidsrechter Richard Martens niet de VAR te raadplegen. De oorzaak: technische problemen met de verbinding naar Zeist. Zodoende kon de arbiter enkele belangrijke momenten - zoals de oorzaak van de eerste strafschop en de rode kaart van Balic - niet laten checken. In de tweede helft waren de problemen met de VAR verholpen.

HOOGTEPUNTEN:



AFGELOPEN! Willem II wint met 3-2 door drie benutte strafschoppen van spits Alexander Isak.

90+3 Willem II werkt de bal een paar keer koortsachtig weg uit eigen defensie. Het is nog even billenknijpen in Tilburg.

90. Derde en laatste wissel bij de thuisploeg: Marious Vrousai maakt plaats voor Andou Coulibaly.

87. Tweede wissel bij Willem II: Dries Saddiki vervangt Daniel Crowley.

86. Willem II-verdediger Jorgens Peters blokt een schot van Amadou Ciss. Nuttige ingreep!

81. Isak lijkt zijn vierde doelpunt van de avond te maken, maar de treffer wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Het blijft 3-2.

77. Tweede en derde wissel bij Fortuna: Clint Essers vervangt de geblesseerde doelpuntenmaker Ninaj, Amadou Ciss komt voor Lamprou.

74. Fortuna komt er een paar keer gevaarlijk uit, maar tot echt grote doelkansen leidt het niet.

61. Isak benut óók zijn derde strafschop van de wedstrijd: het staat 3-2 voor Willem II.

61. DOELPUNT WILLEM II!

59. Weer is het Vrousai die tegen de grond wordt gewerkt in het Limburgse strafschopgebied.

59. BIZAR! WEER EEN STRAFSCHOP VOOR WILLEM II!

58. Alexander Isak benut ook zijn tweede penalty van de avond en zet Willem II weer naast Fortuna: 2-2.

58. DOELPUNT WILLEM II!

56. José Rodriguez legt Vrousai over de knie en Willem II mag zijn tweede penalty van de avond nemen.

56. STRAFSCHOP WILLEM II!

53. Slordig uitverdedigen bij Willem II en daar profiteert Branislav Ninaj van met een puntertje: 1-2.

53. DOELPUNT FORTUNA SITTARD!

51. Grote kans voor Daniel Crowley, die echter slordig naast schiet. Grote kans op de 2-1 voor Willem II.

FEIT: Alexander Isak staat nu op 6 doelpunten in zijn eerste 9 Eredivisie-duels voor Willem II.

46. Bij Willem II is Kristoffer Kristinsson in het veld gekomen voor Damil Dankerlui.

46. De verbinding met de VAR is inmiddels hersteld en kan in de tweede helft geraadpleegd worden.

RUST! Willem II schrok wakker na de 0-1 van Novakovich en kwam via een benutte penalty van Isak op 1-1. Fortuna moet de gehele tweede helft met tien man verder spelen.

45. Wissel bij Fortuna: Lisandro Semedo ruimt het veld. Ahmed El Messaoudi is zijn vervanger.

44. Alexander Isak benut de strafschop en brengt Willem II weer op gelijke hoogte met Fortuna.

44. DOELPUNT WILLEM II!

41. Willem II krijgt een strafschop nadat Tapia onderuit wordt getrokken door Andrija Balic, die meteen rood krijgt voor die overtreding. Semedo krijgt nog geel vanwege aanmerkingen op de arbitrage.

41. STRAFSCHOP WILLEM II!

37. Prima schot van Willem II-spits Alexander Isak, maar Fortuna-doelman Alexei Koselev pareert met een katachtige reflex.

32. De debuterende doelman Michael Woud blundert: hij verwerkt een vrije trap van Lazaros Lamprou niet goed waardoor Andrija Novakovic simpel kan binnentikken. Een cadeautje voor de Limburgers.

32. DOELPUNT FORTUNA SITTARD!

29. Een voorzet van Anita wordt ternauwernood gemist door Renato Tapia. Aardige mogelijkheid voor de Tilburgers.

28. De thuisploeg kan nog niet voor dreiging zorgen. Fortuna heeft het beste van het spel en kwam al een paar keer dreigend in het Tilburgse zestienmetergebied.

18. Willem II-debutant Woud brengt redding op een vrije trap van Mark Diemers en tikt de bal tot corner. Die levert niets op voor de bezoekers.

16. De eerste gele kaart van de wedstrijd is een feit: hij komt op naam van Willem II'er Vurnon Anita.

13. Het wachten is op de eerste doelpoging in Tilburg. Die komt er voor Fortuna. José Rodriguez kopt net over na een corner.

8. Volop kabaal vanaf de tribunes. Op het veld is het vooralsnog aftasten tussen beide teams.

1. De bal rolt in Tilburg!



Debutant

Bij Willem II maakt doelman Michael Woud vanavond zijn debuut in de hoofdmacht. Hij vervangt de geblesseerde Timon Wellenreuther onder de lat.

VOORAF: Statistieken

• Willem II won drie van zijn laatste vier thuiswedstrijden in de Eredivisie. Alleen het duel met FC Groningen ging verloren (1-2).

• Willem II speelde op 21 oktober van het vorige jaar voor het laatst gelijk: 2-2 uit bij NAC Breda. Daarna volgden zeventien competitieduels met acht zeges en negen nederlagen.

• Willem II-spits Alexander Isak speelde zijn derde en vierde wedstrijd voor Zweden tijdens de voorbije interlandperiode. Hij maakte vier goals in zijn laatste drie basisplaatsen in de Eredivisie.

• In de heenronde eindigde de onderlinge wedstrijd tussen beide teams in Sittard in een spektakel: 4-4.

• Willem slaagde er al zeven competitieduels op rij niet in de nul te houden. De laatste keer dat dat gebeurde was op bezoek bij FC Utrecht (0-1) op 17 januari van dit jaar.